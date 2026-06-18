Sinfonie di Fiume: venerdì 19 giugno appuntamento al Parco Rosa Mariani

Venerdì 19 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:00, al Parco Rosa Mariani, quartiere Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi, arte, natura e teatro all’aperto saranno protagonisti di un pomeriggio dedicato a tutti, in particolare a famiglie e bambini, per conoscere l’ambiente con un approccio diverso e coinvolgente.

Dalle 16:30 andrà in scena Lo spettacolo della natura, a cura del Magico Beru, un’esperienza interattiva che, attraverso il linguaggio del gioco e della performance, coinvolgerà il pubblico in un percorso alla scoperta della biodiversità urbana e dell’importanza della tutela degli spazi verdi.

Lo spettacolo unirà creatività e sensibilizzazione ambientale, proponendo momenti di partecipazione e riflessione sui temi della sostenibilità e del rapporto tra persone e ambiente. Il parco si trasformerà così in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, capace di offrire un’esperienza coinvolgente e originale per tutta la cittadinanza.

Dopo l’appuntamento al Parco Rosa Mariani, la rassegna si concluderà venerdì 26 giugno al quartiere Po, nell’ex area Frazzi recentemente riqualificata, con la partecipazione degli allievi del Conservatorio “C. Monteverdi”.

Si presenta suggestiva anche la crociera serale in programma il 4 luglio, A riveder le stelle, in collaborazione con RiverCruises e con il gruppo astrofili cremonesi.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. A tutti i partecipanti sarà inoltre offerta una merenda dell’Agriturismo “Il Campagnino”.

La rassegna Sinfonie di Fiume è stata pensata con l’obiettivo di animare i parchi cittadini e rafforzarne il ruolo di luoghi vissuti dalla comunità: il filo conduttore è rappresentato dal Grande Fiume, dalla conoscenza dell’ecosistema tipico della Pianura Padana, attraverso la valorizzazione delle aree verdi urbane e periurbane che fanno parte del tessuto sociale di Cremona e del PLIS del Po e del Morbasco.

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