Continuano a crescere in Lombardia i numeri del Covid-19, dove nelle ultime 24ore si sono registrati +2.067 casi casi positivi (con ben 32.507 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,3%). Sono invece 34 i nuovi contagi in territorio cremonese. Sale notevolmente il numero dei ricoverati: +81 tra ieri e oggi, per un totale di 726. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva: +8, 72 in totale. Sono invece 26 le nuove vittime, che salgono a 17.037.

Nelle varie province lombarde, i numeri che fanno più paura sono quelli di Milano, dove si contano 1.053 nuovi casi. Seguono Monza e Brianza con 196, Varese con 170, Brescia con 106, Lodi con 81, Pavia con 79, Bergamo con 71, Como con 63, Lecco con 51, Mantova con 30 e Sondrio con 22.