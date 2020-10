Nonostante le note difficoltà di questo particolare periodo e le prospettive ancora incerte, oltre ad ave garantito un importante premio produttività erogato nel mese di Settembre ed in aggiunta alle tredicesime nel mese di dicembre, Fondazione Sospiro ha individuato, con la busta paga di novembre, un cospicuo riconoscimento per tutti i dipendenti che nel periodo più duro dell’emergenza Covid (marzo, aprile) hanno prestato un servizio essenziale a favore delle persone più fragili (disabili e anziani) accolte nella struttura.

Sono pari a circa 200.000 euro le risorse deliberate dal consiglio di amministratore per tutti i dipendenti. Particolare attenzione al personale di contatto (che ha svolto in quei giorni il lavoro più duro all’interno delle unità abitative) al quale verranno riconosciuti i 2/3 delle risorse stanziate. La restante disponibilità economica sarà invece elargita al personale amministrativo che opera in struttura.

Dei quasi 800 dipendenti assunti in Fondazione 630 beneficeranno di questo specifico premio covid. In particolare l’accesso al bonus sarà garantito sulla base delle giornate lavorate per almeno 10 giorni per il personale “core” e per almeno 20 giorni per il personale “no-core”.

L’importo massimo stanziato, rispetto alle giornate di presenza effettivamente garantite nel periodo di riferimento, comporterà l’erogazione sino a 529 euro per ogni dipendente di contatto e sino a 150 euro per ogni dipendente “no core”.