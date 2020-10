Prepara dolci alla marijuana, la zia li assaggia e si sente male: una vicenda che sembra la trama di qualche sketch comico, ma che invece è realmente accaduta proprio a Cremona, nei giorni scorsi. La segnalazione era giunta dal 118, che aveva ricoverato una donna sentitasi male dopo aver assaggiato dei dolci. I Carabinieri di Cremona, che hanno indagato sulla vicenda, sono poi riusciti a ricostruire quanto accaduto.

La nipote della donna, una 27enne residente in città. aveva confezionato alcuni muffin contenenti un certo quantitativo di marijuana, con l’obiettivo di farli assaggiare alla nonna e alla zia, che sarebbero andate a trovarla all’ora della merensa. Tuttavia la zia è arrivata presso la casa della nipote in anticipo, pr fare le pulizie, come solito. Visti i dolci, ha pensato bene di assaggiarne uno. Poco dopo, però, sono iniziate vertigini e problemi respiratori, al punto che la donna, spaventata, ha pensato bene di chiamare il 118. La paziente si trova tutt’ora ricoverata presso l’ospedale di Cremona in buone condizioni ma in osservazione. La giovane è stata segnalata come assuntrice.