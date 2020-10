Ci sono i primi due pazienti contagiati dal Coronavirus nella terapia intensiva di Cremona (sebbene non sia noto se si tratti di pazienti nostrani o provenienti da altri ospedali dei dintorni), mentre nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 5 persone in ospedale. Questi i dati elaborati dalla Regione Lombardia, da cui emerge che dei nuovi positivi della giornata, 25, i più numerosi sono in soggetti di età inferiore ai 18 anni (8 persone). La seconda fascia d’età più colpita è quella tra i 25 e i 49 (6).

A livello regionale l’età media dei pazienti ricoverati è di 66 anni, e dei 943 complessivi ce ne sono 65 che sono under 60. Nelle terapie intensive lombarde invece ci sono 97 pazienti, di cui l’età media è 63 anni. Il più giovane ha 29 anni e il più vecchio 82.

A Mantova invece il numero più alto di ricoveri è nella fasce d’età tra i 25 e i 49 e tra i 50 e i 64. I nuovi ricoveri di oggi sono 8, mentre in terapia intensiva ci sono 4 pazienti.