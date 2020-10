Mentre continuano a crescere i numeri sui contagi in Italia (+10.925) e in Lombardia (+2.664), ma Cremona si attesta come la provincia lombarda con i numeri più bassi: +25 i positivi registrati nelle ultime 24 ore. Una resistenza difficile, quella del nostro territorio, in una Regione che di nuovo è una delle più colpite. Crescono anche i ricoverati per Covid (+109) e i malati in terapia intensiva (+25), che salgono a 96 in tutto. I tamponi effettuati in Lombardia sono 29.053, mentre torna a salire il numero delle vittime, che sono 13, mentre a livello nazionale se ne contano 47.

Nelle altre province è sempre Milano a detenere il triste primato, con 1.388 nuovi positivi. Seguono Monza e Brianza (+286), Varese (+218), Como (+171), Pavia (+103), Brescia (+83), Bergamo (+69), Lecco (+67), Mantova (+56), Lodi (+46), Sondrio (37).