Vbc Èpiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 [17-25; 24-26; 19-25]

CASALMAGGIORE – Stufi 5, Partenio 10, Sirressi, Bonciani, Montibeller 23, Maggipinto, Melandri 10 , Vanzurova, Ciarrocchi 2, Marinho 1, Bajema, Vasileva 8, Kosareva.

All: Parisi, Piazzese.

CHIERI – 1 Alhassan, 3 Perinelli, 4 Bosio, 5 Frantti, 6 Mayer, 7 Gibertini, 8 Grobelna, 9 Villani, 10 De Bortoli, 11 Laak, 12 Mazzaro, 18 Zambelli, 21 Meijers.

All: Bregoli, Sinibaldi.

Ennesima pesante sconfitta per la Vbc Èpiù Casalmaggiore, che cade in casa contro Reale Mutua Fenera Chieri con un pesante 3-0, in un PalaRadi super contingentato, con i 200 spettatori previsti dall’ultimo decreto. Un risultato che pesa notevolmente sul posizionamento in classifica, considerando che Casalmaggiore ha vinto finora solo 2 partite su 6. [leggi l’articolo completo su Cremonasport]