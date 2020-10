Ennesimo caso di contagio a scuola: stavolta è la scuola media Vida ad essere colpita. Un caso positivo, come confermato da Ats Val Padana, è stato infatti riscontrato in una classe, che è poi stata messa tutta in quarantena, che come previsto dai nuovi decreti avrà la durata di 10 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone di controllo. Sono partite quindi le telefonate alle famiglie, che dovranno rispettare le prescrizioni. Sono molti anche i casi di sospetto covid in fase di verifica in questi giorni, tanto che gli uffici dell’Ats sono letteralmente presi d’assalto. Ci sarebbe inoltre un altro caso alla scuola elementare Manzoni dove una bimba sarebbe risultata positiva.