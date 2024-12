Leggi anche: Foto 10 Nov 2024 Nuova rotatoria in Largo Moreni

Auto rallentate e più sicurezza

Serrande abbassate in largo Moreni nel bar pasticceria Santa Giulia, che appena lo scorso anno si era ampliato andando ad occupare anche i locali da tempo vuoti dove operava l’Istituto vendite giudiziarie. Ora è apparso un cartello che indica un cambio di gestione e quindi, si presume, un nuovo restyling.

A marzo 2023, quando il locale era rimasto chiuso proprio per l’acquisizione dei nuovi locali, erano trapelate alcune novità che avrebbero contrassegnato la riapertura, con la creazione, all’interno del bar gelateria, di un negozio di fiori portando così a Cremona una tendenza già collaudata nelle grandi città.

L’iniziativa non si è realizzata ed ora resta da vedere come intende operare la prossima gestione.

In Largo Moreni intanto si attende l’avvio dei lavori da parte del Comune per la realizzazione della nuova rotatoria con lo scopo di rallentare il traffico automobilistico soprattutto per chi arriva dal rettilineo di viale Po.

Oltre ad un ampliamento dell’aiuola centrale, che assumerà la forma di una vera e propria rotatoria, verranno regolarizzate le uscite della tangenziale e sistemata la rete ciclabile attualmente incompleta.

