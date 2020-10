Venerdì 23 ottobre, dalle 8.45 alle 13, in modalità webinar, si svolgerà l’XI edizione della Giornata della sicurezza nei cantieri. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, questa edizione si focalizza sull’impatto che il Covid-19 ha sulla sicurezza sul lavoro e sulle competenze digitali di imprese e lavoratori.

L’iniziativa, nata nel 2010, vede l’affiatata collaborazione tra Associazione Costruttori Ance Cremona ed Interprofessionale (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Dottori Agronomi, Periti Agrari, Geologi, Agrotecnici) della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ance Lombardia, Inail Cremona, Ats Val Padana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese-C.P.T., Cassa Edile di Cremona, R.L.S.T Cremona e quest’anno ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona, della Direzione Regionale Lombardia Inail, dell’Ats Val Padana, di Ance Lombardia.

Sono 300 gli iscritti, tra cui imprenditori e dipendenti del settore delle costruzioni, tecnici comunali e liberi professionisti che, grazie alla piattaforma web resa disponibile dal Gruppo Interprofessionale di Cremona, possono seguire i lavori anche in questo contesto pandemico. Gli ordini Professionali riconoscono ai propri iscritti i crediti formativi e grazie alla collaborazione della Scuola Edile Cremonese – C.P.T., la partecipazione alla giornata formativa è valevole quale Aggiornamento Coordinatori Sicurezza (crediti riconosciuti 4 ore).

L’evento, moderato dal Direttore di Ance Cremona, Arch. Laura Secchi, vede la partecipazione del Vicesindaco del Comune di Cremona Andrea Virgilio e l’introduzione affidata al Presidente Ance Cremona Carlo Beltrami. La Giornata è quindi articolata in una serie di interventi che vedono alternarsi esperti, dirigenti e funzionari degli enti coinvolti e, più precisamente:

• Monica Livella – Responsabile sede Inail Cremona – ‘Le tutele Inail e i prodotti informativi per l’emergenza Coronavirus’

• Anna Marinella Firmi – Direttore Uoc Psal dell’ Ats Val Padana – ‘Rimodulazione e programmazione delle attività di controllo nei luoghi di lavoro, legate all’emergenza epidemiologica in corso’.

• Carlo Colopi – Direttore dell’ITL di Milano-Lod e Direttore ad interim dell’ITL di Cremona – ‘I controlli sui protocolli di sicurezza’

• Federica Deledda Comandante della Polizia Stradale di Cremona – ‘La circolazione dei veicoli impiegati nei cantieri: prevenzione e sicurezza attraverso il rispetto delle norme’

• Elisabetta Bondioni – Direttore Ente Scuola Edile Cremonese – CPT e Geom. Marco Latessa – Referente Ente Scuola Edile Cremonese – CPT e RSLT Cremona – ‘Il covid-19 e gli effetti sulla formazione: trasformazione ed evoluzione’

• Ivan Comotti per FENEAL UIL- Filca CISL – Fillea CGIL – intervento conclusivo

I saluti finali sono stati curati dall’Arch. Marta Visone a nome degli ordini Professionali aderenti al Gruppo Interprofessionale di Cremona.