Lettera scritta da Elia Sciacca

Egregio direttore,

era prevedibile che IMMUNI non avrebbe avuto il successo auspicato in quanto lasciava la facoltà di decidere all’interessato l’eventuale allerta, per aver incrociato un positivo, da segnalare al proprio medico e successivamente al l’ATS del territorio competente. Ci hanno lusingato irresponsabilmente per troppo tempo dicendoci, che eravamo i migliori e che gli altri paesi ci prendevano ad esempio nella realtà noi facevamo pochi tamponi, esattamente un quarto (100.000 rispetto a 400.000 tamponi effettuati dall’Inghilterra, Francia , Germania.

Il Covid-19 da noi attualmente è in costante ascesa, per alcune regioni scatterà il coprifuoco che si estenderà sicuramente a molte Regioni Italiane ma quello che sconcerta maggiormente e che i nostri governanti non ammettono mai le ore inefficienze, ritardi, colpe, per il Covid-19 continuano incessantemente al gioco della scarica barile, lo stato accusa le regioni, queste i Comuni e se il giochetto non funziona, cosa c’è di meglio attribuire la colpa ai giovani, dimenticando che i contagi avvengono soprattutto nei mezzi di trasporto metropolitane, treni, dove il controllo diventa pressoché impossibile.

Se i contagi come previsto continueranno ad aumentare, la colpa verrà addossata alle responsabilità delle famiglie, e via di questo passo, la colpa sarà degli Italiani e loro si laveranno le mani convinti che gli Italiani li assolveranno. l’importante per i nostri politicanti è trovare sempre il capro espiatorio, per giustificare le loro endemiche inefficienze e mancanze di iniziative serie, per contrastare l’avanzare preoccupante dell’epidemia, e nel frattempo tentano di intortarci con la bufala che il vaccino sarà disponibile per le vaccinazioni di massa entro quest’anno, mentre nella realtà sappiamo tutti che se va bene sarà disponibile dopo un’adeguata sperimentazione, senza riscontri di eventuali effetti collaterali, verso la fine del 2021.