Crescono in maniera drammatica i nuovi positivi in provincia di Cremona: 97 i nuovi casi contro i 17 di ieri, ma senza nuovi ricoveri in giornata. Attualmente sono 31 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Cremona, cinque in terapia intensiva, sette a Pneumologia (sub intensiva); 19 nel reparto Infettivi.

Un grosso balzo in avanti dei tamponi positivi, dunque, che va di pari passo con l’andamento delle altre province lombarde: 1.858 a Milano, 196 a Brescia, 112 a Bergamo, 263 a Como, 671 a Monza Brianza; 242 Pavia. A soffrire di più è attualmente l’area dell’hinterland milanese, come già era emerso dai primi dati circolati a inizio pomeriggio che evidenziavano un nuovo record di positivi in regione, 4.126. Salgono di 11 unità i ricoveri nelle terapie intensive che quindi vedono ad oggi 134 posti letto occupati.

A livello nazionale i nuovi positivi oggi, 21 ottobre, sono saliti di altre 15.199 unità, con un tasso di positività dell’8,5%.

Il grafico seguente, aggiornato giorno per giorno sul sito statistichecoronavirus.it mostra l’andamento dei positivi in provincia di Cremona dal 25 febbraio ad oggi 21 ottobre.