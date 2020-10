Sono 70 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nella provincia di Cremona nelle ultime 24 ore e ben 4.125 a livello lombardo. I dati, diramati nelle scorse ore dalla Regione, raccontano anche di 174 ricoverati in più nelle strutture sanitarie regionali e di altri 22 pazienti nelle terapie intensive (ora in tutto 156). Una situazione, quindi, in continuo peggioramento, a fronte di 35.715 tamponi processati. Alto anche il numero delle vittime, che risultano essere 29 nelle ultime 24 ore. Record di positivi a livello nazionale, dove si sono registrati 16.079 casi.

Guardando alle altre province lombarde, risulta sempre più drammatica la situazione nel Milanese, dove si sono registrati 2.031 casi positivi. Seguono Varese, con 393, Como con 328, Monza e Brianza con 298, Brescia con 194, Pavia con 167, Bergamo con 129, Sondrio con 95, Mantova con 83, Lodi con 79, Lecco con 70.