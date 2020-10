Tutti i cittadini lombardi potranno consultare l’esito del proprio tampone da casa tramite il fascicolo elettronico sanitario. A dare la notizia è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, il quale comunica inoltre che Regione Lombardia ha superato la soglia dei 35mila test al giorno.

Esito a casa senza aspettare la telefonata del medico.

“Da oggi tutti i cittadini potranno consultare da casa l’esito del proprio tampone senza aspettare la telefonata del proprio medico o la comunicazione delle Autorità sanitarie territoriali ”, spiega Gallera in una nota stampa. Proprio in questi giorni, a causa dell’aumento dei casi da Covid-19 vi è stato un rallentamento nelle procedure delle Agenzie di tutela della salute. Alcuni pazienti hanno lamentato l’eccessivo tempo di attesa dalla segnalazione del medico all’effettiva possibilità di eseguire il tampone e inoltre delle criticità relative alla possibilità di ricevere in tempi rapidi l’esito del test. Per questo motivo per superare le attese, la Regione prova a facilitare il percorso per chi si sottopone a tampone: “Abbiamo organizzato questo servizio semplice, sicuro e innovativo che – spiegano nella nota stampa – consente ai cittadini di sapere direttamente se siano positivi o negativi al tampone e quindi di attivare, se necessario, il percorso di sorveglianza previsto dalle regole e dalle normative vigenti oppure di ottenere una tempestiva attestazione per il rientro in collettività”.

Anche chi non lo ha attivato potrà accedere al fascicolo sanitario elettronico

Il servizio permette a tutti i cittadini – anche a coloro che non lo hanno attivato – di accedere al fascicolo sanitario elettronico. In fase di prenotazione o esecuzione del tampone, bisognerà comunicare di aderire alla modalità online di ritiro degli esiti. Una volta fatto l’accesso al fascicolo si dovrà attivare il servizio con autenticazione veloce: basterà inserire il codice fiscale, le ultime cinque cifre della tessera sanitaria e il numero di cellulare. Sarà poi inviato un sms con un codice a quattro cifre per autenticare il proprio numero e dei codici per l’attivazione del servizio. Gli esiti saranno disponibili sulla casella personale per 15 giorni nella sezione ‘Esiti esami Covid-19’.