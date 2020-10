Le ragioni dell’inasprimento delle misure anti – contagio in Lombardia sono determinate dall’aumento esponenziale dei contagi e dal progressivo rialzo dei ricoveri in terapia intensiva. Lo spiega in un passaggio la stessa ordinanza 623: di questo passo e se se non si inverte rapidamente la tendenza, “entro il 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva”. La previsione è stata fatta dalla Commissione indicatori Covid-19 RL, costituita dalla Regione per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, con il mandato di segnalare l’eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale.

Il “quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri – spiega l’ordinanza – evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in

aumento”.

Il dato medio dei nuovi casi al giorno è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre (266 la settimana precedente) ed è di 1.964 per il periodo 12-18 ottobre. I l 19 ottobre i nuovi casi sono stati 1.687, il 20 ottobre 2.023, il 21 ottobre 4.126, per un numero complessivo degli attualmente positivi pari a 29.890, di cui 1.521 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 134 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41). Infine la commissione Covid regionale evidenzia che per il periodo 12-18 ottobre l’incidenza media giornaliera a livello regionale è stata di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti in Lombardia.