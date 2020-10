Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo la mezzanotte, in un’abitazione di via Oscasali. Una residente, una donna di 88 anni, è caduta nel corridoio della sua casa e non riusciva più ad alzarsi. La donna ha disperatamente chiesto aiuto urlando a squarciagola, riuscendo in questo modo a farsi sentire dai vicini che hanno chiamato il 118. Sul posto, oltre ai medici, sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell’abitazione e a prestare i primi soccorsi all’anziana, poi portata in ospedale. Nulla di grave, a parte un grande spavento.