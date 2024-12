Si è aperto sulle note dell’organo il concerto di Natale che martedì sera ha riunito nella chiesa di Borgo Loreto a Cremona l’Orchestra e il Coro Monteverdi & Stradivari, promosso dalle due realtà dedicate alla formazione musicale -Conservatorio Monteverdi e Istituto -Stradivari) con gli allievi della compagine strumentale diretti dai M° Fiore e Rosa e la vocale preparata da Caffi, Triacchini e Nava. Una tradizione sentita, quella del concerto di Natale, che testimonia l’efficace collaborazione fra le istituzioni operanti all’ombra del torrazzo e la vicinanza della città.

Principalmente sacro il repertorio scelto ma non solo, con un programma che in crescendo ha coinvolto organo, orchestra e coro. Entusiasti i solisti Valentina Brianti, Angelica Pasquali e Marco Faversani, applauditi con vigore dal pubblico che ha partecipato numeroso all’evento, occasione per scambiarsi gli auguri in musica dando valore al progetto pluriennale dell’Orchestra e il Coro Monteverdi & Stradivari.

Federica Priori

© Riproduzione riservata