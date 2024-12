Entusiasmo, passione e gioia, tre parole che raccontano il volontariato giovanile nel tradizionale convegno annuale organizzato dall’associazione Siamo Noi. Martedì pomeriggio, nell’aula magna dell’Università Cattolica, al campus Santa Monica di Cremona, in occasione del mese dedicato al volontariato, sono intervenuti due relatori d’eccezione, Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, e la professoressa Elena Marta, docente di Psicologia Sociale della Cattolica, che ha sottolineato come sia cambiato il profilo dei giovani volontari, che oggi si aspettano un’esperienza autentica, cui dare un senso e non solo un’etichetta, facendo qualcosa basato sull’eguaglianza e la giustizia sociale.

“L’entusiasmo, la gioia e la passione sono i tre pilastri del volontariato giovanile” racconta Claudio Bodini, organizzatore del convegno. “È fondamentale che i giovani vengano stimolati affinché creino nella propria vita uno spazio per gli altri, e questo non è semplice, questo convegno va proprio ad analizzare un po’ questi aspetti, l’aspetto sociale, con la professoressa Elena Marta della Cattolica, e Don Bruno Bignami, responsabile dell’Ufficio della CEI per il Sociale del Lavoro, che va a analizzare gli aspetti etici. È importante che i giovani comincino a pensare un pochino agli altri, i giovani vengono stimolati nei grandi eventi, terremoti, inondazioni, allora sì c’è un forte coinvolgimento dei giovani – sottolinea Bodini -. Purtroppo, nella quotidianità no, è questo purtroppo che manca, è questo che cerchiamo di fare con questo convegno”.

Tanti gli ospiti del convegno che si sono alternati per i saluti: Matteo Burgazzoli, vicedirettore di sede di Santa Monica, Luca Burgazzi, assessore con delega alle Politiche giovanili di Cremona, Giorgio Reali, consigliere Csv Lombardia sud est, Carmen Russo, responsabile servizio Informagiovani, Anna Pasetti, direttore Medicina legale dell’Asst e Simona Gentile, direttrice generale di Cremona Solidale.

Significative anche le testimonianze dei giovani che hanno raccontato la loro esperienza di volontariato nella Croce Rossa Italiana (Leonardo Ferrari), nella Croce Verde (Matilde Maffezzoni), con Mani Tese (Alice Mattarozzi) e in Africa (Davide Cagna, Giulia Pedroni, Martina Bonomi, Laura Bellicini). Presente anche Emanuele Ascolese, presidente della consulta dei giovani di Cremona.

Nicoletta Tosato

