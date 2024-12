117 infrazioni gravi riconducibili all’articolo 179 del Codice della Strada sia a carico dei conducenti che delle aziende per il non corretto uso del cronotachigrafo, oltre 500 infrazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida, delle pause e dei riposi come previsti e disciplinati dall’art. 174 del Codice della Strada: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Cremona nel corso del 2024, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte dei mezzi pesanti.

Ultimo della serie, è stato un camionista proveniente dalla Romania, fermato e controllato a Cremona nell’ambito di un’attività di controlli mirati, effettuati lo scorso fine settimana. L’uomo guidava il camion con il cronotachigrafo manomesso, e per questo è stato denunciato.

Da una attenta analisi dell’apparecchiatura di controllo presente sul veicolo, effettuata dagli agenti della Polstrada, che verifica il rispetto dei tempi di guida dei conducenti professionali, è emerso che la stessa era stata manomessa. Il conducente, quindi, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 179 Cds con una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.700 euro e il contestuale ritiro della patente di guida fino a tre mesi. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

