In tempi di lezioni in presenza o a distanza, di assembramenti sugli autobus e di classi in quarantena, non c’è luogo più sicuro che frequentare una stalla in una stalla. Il progetto è quello del Cfp Sant’Antonio Abate di Cremona, un istituto nuovo, nato alla fine del 2017 che per la prima parte dell’anno scolastico manda un suo studente in un’azienda agricola. Ne parlano lo studente Riccardo Maiocchi, Enrico Bettoni, titolare dell’azienda agricola ‘Fiamnea’ di Scandolara Ripa d’Oglio, la preside Monica Guarneri e Ilbebrando Bonacini, collaboratore dell’’Istituto e della Libera Associazione Agricoltore Cremonesi.

Servizio di Giovanni Rossi