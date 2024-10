E’ stato presentato stamattina in Commissione IV Attività produttive della Regione il progetto di Legge, su proposta del gruppo Fratelli d’Italia, presentatrice il consigliere regionale (FDI) Chiara Valcepina, relativo al sovraindebitamento.

“Da oggi inizia l’iter previsto per il progetto di legge (PDL N. 85) sulle “Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento” – ha precisato il presidente della IV Commissione Marcello Ventura – Un tema importante che vuole affrontare le questioni che drammaticamente coinvolgono famiglie ed imprese rispetto al sovraindebitamento e la possibilità di un ritorno a condizioni economiche e sociali normali, tutelando consumatori, professionisti e piccole realtà produttive e prospettando loro un nuovo futuro”.

A presentare nello specifico le motivazioni ed i contenuti la relatrice e prima firmataria del progetto di legge, Chiara Valcepina: “Il sovraindebitamento è un tema di forte impatto sociale, che purtroppo riguarda sempre più numerosi cittadini e le loro famiglie – A tal riguardo basti pensare che ad oggi sono circa 5 milioni le famiglie e le piccole imprese che versano in stato di indebitamento patologico e la maggior parte risiede in Lombardia (16,3%) e, nella nostra regione, la provincia di Milano è l’area geografica più interessata dal fenomeno”.

Ha continuato Valcepina: “A rendere ancor più complesso il quadro complessivo il ricorso alle procedure di sovraindebitamento è ancora limitato perché è difficile accedervi e richiedono il supporto di specifiche competenze professionali, procedure che comunque comportano dei costi che, spesso, il sovra indebitato non può sostenere. Il PDL pertanto ha l’intenzione di attivare nuovi percorsi formativi, informativi e di sensibilizzazione su tali tematiche così come percorsi e procedure che aiutino i sovraindebitati ad accedere ai meccanismi di composizione della crisi, con adeguati stanziamenti finanziari, così come ai provvedimenti di sostegno al pieno reinserimento e ripresa sociale e lavorativa”.

A tal riguardo, il consigliere regionale Diego Invernici ha evidenziato in Commissione la posizione del Gruppo di Fratelli d’Italia, sottolineando come “tale progetto di legge incontri le tante richieste di aiuto che giungono dai territori, sia da privati che micro imprese, per diversi motivi: dalle crisi dei mercati sino a situazioni individuali, che vanno da un sovraindebitamento per accesso al credito non commisurato alle disponibilità familiari come per altre casistiche, fra cui crisi aziendali, spese urgenti a cui non si riesce a far fronte, entrando così in un circolo vizioso”.

