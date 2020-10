Grosso black out tra le 14 e le 15 di oggi 24 ottobre in diverse zone della città. In particolare, l’elettricità è saltata in corso Garibaldi, porta Milano, in viale Trento e Trieste e via Dante, dove anche i semafori sono rimasti spenti a lungo. Lo stesso è accaduto lungo tutta via Ghinaglia. I tecnici sono al lavoro per sistemare il guasto, riparato nel giro di un’ora.