Castelverde, arrivano i sacchi per la raccolta differenziata: via alla distribuzione dal 17 luglio

Dopo mesi di attesa, a Castelverde sono finalmente arrivati i sacchi per la raccolta differenziata. Ad annunciarlo è stato il sindaco Graziella Locci, che ha spiegato tempi e modalità della distribuzione ai cittadini.

“Partiamo con la distribuzione venerdì 17 luglio – ha sottolineato il primo cittadino . Per Castelverde, Livrasco e Ossalengo i sacchi saranno distribuiti nella palestra delle scuole medie; per San Martino e Beliseto si utilizzerà la palestrina di San Martino; per Marzalengo la sala civica; a Costa Sant’Abramo la scuola dell’infanzia e a Castelnuovo Del Zappa il circolo Acli”.

I ritardi dovuti a problemi di approvvigionamento. Il sindaco Locci ha spiegato che il ritardo nella consegna dei sacchi è stato determinato da una serie di difficoltà organizzative e produttive. “Una parte del ritardo è stata dovuta alle difficoltà, ormai note, che abbiamo avuto nella gestione degli uffici tecnici. Inoltre, quando abbiamo effettuato l’ordine, il nostro fornitore abituale ha avuto problemi nel reperimento della materia prima necessaria alla produzione dei sacchi”. Una situazione che ha costretto il Comune a rivedere gli accordi in essere.

“Da sempre Castelverde gestisce autonomamente l’acquisto e la distribuzione dei sacchi, separandoli dal servizio di raccolta differenziata – ha spiegato Locci . Non è Casalasca Servizi a fornirli, ma è il Comune che provvede direttamente. Poiché il nostro gestore non è stato in grado di rispettare i tempi previsti, abbiamo dovuto sciogliere il contratto e affidarci a un produttore differente. Per questo motivo i tempi si sono allungati”.

Un servizio non scontato. Il sindaco ha infine ricordato come la distribuzione gratuita dei sacchi rappresenti un servizio che non tutti i Comuni garantiscono. “In gran parte dei comuni del Cremonese i sacchi non vengono distribuiti. Castelverde è uno dei pochi Comuni che continua a garantire ai cittadini questo servizio e questa attenzione”.

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