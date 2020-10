124 nuovi positivi in provincia di Cremona, 4.959 in tutta la Regione, di cui 2.306 a Milano e area metropolitana. Questi i dati odierni che mostrano un’ulteriore crescita dei contagi, e un indice di positività che sale, per la Lombardia, al 15% (contro l’11% nazionale). 32.749 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 51 i deceduti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di 29 unità, portando così a 213 i letti occupati.

VERSO NUOVE RESTRIZIONI – Iniziano inoltre a circolare alcune ipotesi sui contenuti del nuovo Dcpm su cui il governo Conte sta lavorando. Questa mattina il premier ha incontrato i capi delegazione della maggioranza: un’ipotesi che circola è quella di far sospendere alle ore 18 o alle 20 – fin dal 26 ottobre – le attività di ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie, oltre la domenica e nei giorni festivi. Potrebbe scattare inoltre la sospensione per palestre, piscine, centri termali.

LA SITUAZIONE IN ITALIA – E’ stabile l’aumento dei contagi da Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 19.644 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore (11% rispetto ai tamponi effettuati) per un totale dall’inizio dell’emergenza che ha superato i 500mila contagiati (504.509). I tamponi effettuati sono 177.669, circa 4.300 meno di ieri. In aumento invece l’incremento delle vittime, 151 in un giorno (ieri erano 91) che portano il totale a 37.210.