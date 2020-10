E’ iniziata bene la prima mattinata dell’edizione 2020 della più caratteristica tra le manifestazioni del territorio, i Fasulin de l’oc di Pizzighettone, che quest’anno il Gruppo Volontari Mura ha organizzato all’esterno delle casematte, in piazza d’Armi. Come ha spiegato il presidente Sergio Barili, non si è voluto rinunciare a questo evento nonostante le restrizioni sanitarie: la risposta è stata buona, superiore alle aspettative, anche se i numeri non sono paragonabili alle altre edizioni. I prodotti infatti vengono distribuiti solo da asporto; molto apprezzata la nuova modalità drive in. Una trentina i volontari mobilitati. Si prosegue domani, domenica 25 ottobre e il prossimo week end. Orari: dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00.

Dunque sta funzionando a pieno regime, sotto i gazebi, la cucina attrezzata dove il piatto viene cucinato con le modalità di sempre: cottura rigorosamente espresso che garantisce un piatto ‘fresco’ di giornata e materie prime di esclusiva provenienza del territorio, a cominciare dal Fagiolino dall’Occhio di Pizzighettone da agricoltura locale, da alcuni anni coltivato in esclusiva per l’evento di Pizzighettone dall’azienda agricola Sciaretta. Il raccolto 2020 è stato di oltre 40 quintali.

Disponibili anche le confezioni di Fagiolini dall’Occhio secchi (unico fagiolo autoctono italiano e iper proteico); per tutti coloro che acquistano il piatto tipico, il Gruppo Volontari Mura ha pensato a un piccolo omaggio: una mini confezione di Fagiolini dall’Occhio secchi con un piccolo ricettario di corredo, che permetterà di poter cucinare ed apprezzare il fagiolino di Pizzighettone anche a casa e anche in altre ricette.

In concomitanza, sempre in piazza D’Armi, presso l’Ufficio turistico del Gruppo Volontari Mura, saranno disponibili informazioni ed accoglienza turistica. Si potranno visitare i Musei delle Mura (Arti e mestieri di una volta e Delle Prigioni) e partecipare alle visite guidate con audioguide e in gruppi ristretti (possibilità di prenotare telefonicamente). Gli orari di apertura dell’Ufficio turistico e delle attività sono quelli consueti del fine settimana: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.