Lavori alla scuola di Pescarolo, avanti tutta: entro giugno fine cantiere

A poco meno di un anno dall’avvio del cantiere, i lavori procedono a gonfie vele con termine ultimo fissato al 30 giugno.

Si tratta dell’importante intervento di ristrutturazione delle scuole elementari di Pescarolo ed Uniti, avviato nel maggio scorso e finanziato con fondi europei del PNRR per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Cominetti, ha già interessato la facciata, la riqualificazione degli impianti, un significativo intervento strutturale e il rifacimento del tetto. Ora si procede con il secondo lotto, che prevede la realizzazione di una nuova sala polivalente.

“Si tratta di una sala particolare – spiega il Primo Cittadino – in cui le finestre prevalgono sui muri, creando un gioco continuo tra interno ed esterno. Uno spazio pensato per attività didattiche innovative, che consente agli alunni di vivere ambienti luminosi e aperti. La scuola mantiene all’esterno i canoni architettonici originali, ma all’interno è completamente rinnovata, con impianti moderni e nuove possibilità educative, guardando al futuro“.

Nel corso dei lavori, i circa cento alunni sono stati temporaneamente trasferiti negli spazi del vicino oratorio. Il rientro nelle aule è previsto con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Sul fronte delle opere pubbliche, proseguono anche i lavori per la nuova pista ciclabile, ormai prossima all’inaugurazione, una volta completate le ultime finiture.

“Siamo vicini al taglio del nastro anche di questa infrastruttura – aggiunge Cominetti – che rappresenta il primo passo di un progetto più ampio di collegamento ciclopedonale tra Pescarolo e altri nove comuni. Un’opera strategica, destinata a svilupparsi ulteriormente“.

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