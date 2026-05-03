Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida contro la Lazio

Cremonese al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio, in programma lunedì alle ore 18:30 allo stadio Zini. Una partita delicatissima perché, dopo il successo ottenuto venerdì scorso contro il Pisa, il Lecce si è portato avanti di 4 punti in classifica rispetto ai grigiorossi.

E’ chiaro che la squadra di Giampaolo non può fallire l’incontro con i biancocelesti e ha un assoluto bisogno di punti, per mantenere vive le speranze di salvezza in questo finale di stagione.

Rispetto alla gara persa malamente contro il Napoli, la formazione titolare della Cremonese potrebbe presentare dei cambiamenti. Il sistema di gioco utilizzato da mister Giampaolo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Audero è destinato a difendere la porta. In difesa, invece, sono pronti Baschirotto e Luperto per agire da centrali, con Terracciano terzino destro (l’alternativa è Barbieri) e Pezzella a sinistra.

Davanti alla difesa i favoriti per partire dal primo minuto sono Grassi e Maleh, con Bondo che pare destinato alla panchina. Sulla trequarti Vandeputte dovrebbe riprendersi il posto a sinistra, con Bonazzoli al centro e a destra uno tra Floriani Mussolini e Zerbin.

Per il ruolo di prima punta, invece, in vantaggio su tutti c’è Sanabria, con Okereke e Djuric che dovrebbero trovare spazio a gara in corso. Resta da capire se Giampaolo convocherà per la partita contro la Lazio Vardy, oppure se preferirà risparmiarlo ancora per averlo a disposizione nel match contro il Pisa.

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