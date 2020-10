AGGIORNAMENTO ORE 16.15 – E’ arrivata come previsto la comunicazione ufficiale della Lega di Serie B circa il rinvio del derby tra Cremonese e Brescia previsto per questa sera. La decisione è stata assunta in seguito all’accertamento di un positivio in casa bresciana. Il match, vista l’impossibilità di disputarsi nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, a causa degli impegni di Coppa Italia, è stato rinviato a data da destinarsi.

ORE 15.00 – Manca solo l’ufficialità, ma, salvo colpi di scena, sarà rinviato il derby tra Cremonese e Brescia in programma nella serata di oggi, domenica 25 ottobre, alle 21.00 allo Zini. La decisione sarebbe dovuta all’emersione di almeno un caso di positività all’interno del gruppo squadra delle Rondinelle nell’ultimo giro di tamponi. (l’articolo completo su CremonaSport)