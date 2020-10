La Vanoli ha comunicato che, dai test effettuati nella giornata di venerdì 23 ottobre, è emerso un caso di positività al covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il soggetto, la cui identità non è stata resa nota, è stato “isolato e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”. Tutto il gruppo è stato sottoposto immediatamente ad ulteriore test il cui esito è risultato ancora negativo. Pertanto la squadra scenderà regolarmente in campo per la sfida di questa sera, domenica 25 ottobre, alle 20.45 sul campo di Trento.