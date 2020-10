Le associazioni di categoria pavesi continuano la propria battaglia contro l’accorpamento della Camera di Commercio con quelle di Cremona e Mantova. A questo proposito hanno inviato una lettera al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per chiedere di rivedere la riforma del sistema camerale. Una riforma che sebbene sia “condivisibile per le sue finalità di razionalizzazione ed efficientamento”, finirà per “penalizzare in modo serio, per le modalità con le quali si sta realizzando, il sistema produttivo pavese”.

Insomma, le associazioni pavesi chiedono alla politica di intervenire, per “trovare soluzioni condivise ed efficaci”, mentre si è ancora in attesa della pronuncia del Tar del Lazio.