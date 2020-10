E’ stata smontata lunedì mattina la prima tenda di pre-triage allestita in Italia per gestire l’emergenza Covid, proprio davanti all’Ospedale di Cremona. Era il 22 febbraio 2020 quando la struttura aveva deciso di allestire un’area di smistamento dei pazienti, per differenziare quelli malati a causa del Coronavirus da tutti gli altri.

La tenda è ormai infatti stata sostituita dal nuovo prefabbricato, che è entrato in funzione al 100%. Il ringraziamento dell’Asst di Cremona va “alla Protezione Civile e agli infermieri del pronto soccorso che hanno prestato servizio per mesi all’interno della tenda, garantendo ai cittadini un primo accesso all’Ospedale in sicurezza”.