Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.991 nuovi casi (dato complessivo 589.766) e 205 morti, con il totale delle vittime che sale a 37.905. Salgono a 1.536 i ricoverati in terapia intensiva (+125 rispetto a ieri). 198.952 i tamponi effettuati. In Italia ci sono più attualmente positivi che guariti dal covid-19: secondo i dati, infatti, i positivi (compresi i ricoverati con sintomi, le terapie intensive e i malati in isolamento domiciliare) sono 276.457 contro i 275.404 mila guariti dall’inizio della pandemia.

A livello regionale, sono 7.558 i casi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 229 debolmente positivi e 36 a seguito di test sierologico per un totale di 41.260 tamponi. In terapia intensiva ci sono 21 ricoverati in più (il dato totale è di 292), mentre non in terapia intensiva l’aumento è di 357 (totale 3.072). 47 i decessi. In provincia di Cremona si sono registrati 130 nuovi casi, due in più di ieri. Nelle altre province, Milano è sempre la più colpita con 2.708 nuovi casi, di cui 1.092 nella sola città; Bergamo 252, Brescia 288, Como 440, Lecco 182, Lodi 97, Mantova 125, Monza e Brianza 822, Pavia 298, Sondrio 55, Varese 1.902.