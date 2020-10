E’ in condizioni gravissime un ragazzino di 14 anni che nel pomeriggio di venerdì verso le 16,30 è caduto dal tetto del deposito ex Magazzini Generali fiduciari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, all’angolo tra via Persico e via del Macello, deposito dismesso da anni. Ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato alla caduta dal tetto, avvenuta ad un’altezza di circa 8 metri, né cosa ci facesse il giovane in quel luogo abbandonato. Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, sono intervenuti i vigili del Fuoco, oltre ad alcune pattuglie della squadra Mobile. Gli agenti stanno interrogando alcuni coetanei che si trovavano sul posto. Sembra che si fossero recati lì per cercare il loro amico.

S.P.