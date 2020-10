Cittadini in piazza per protestare contro il Dpcm. Una manifestazione con mascherine e distanziamento sociale, per dire no alle restrizioni imposte dal Governo. “Abbiamo iniziato a scendere in piazza domenica scorsa” spiegano gli organizzatori. “Eravamo una decina, stasera sono passate circa un’ottantina di persone. Abbiamo iniziato ad alzare la voce, a farci sentire. Vogliamo che qualcuno ci ascolti e ascolti i cittadini e i commercianti in difficoltà più che per il virus per le scelte del governo”.

I manifestanti si lamentano contro i sacrifici richiesti dal Governo. “Ne abbiamo fatti tanti, ma continuano a chiederne, limitando le nostre libertà e non facendo lavorare la gente in maniera assurda. Scaricano le responsabilità sui cittadini ma non hanno combinato nulla. Vogliamo essere ascoltati e vogliamo spiegazioni e chiarezza”.

Una manifestazione, ancora più in grande, verrà organizzata per domenica, quando alle 18 è prevista una maxi manifestazione in piazza.