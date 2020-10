Prevenire la diffusione dei contagi da Coronavirus e garantire una continuità scolastica importantissima per i bambini e per le famiglie: questo lo scopo del confronto convocato dall’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, che si è tenuto tra le scuole paritarie della fascia dell’infanzia 3/6 anni rappresentate da Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) Cremona con i referenti delle realtà scolastiche interessate.

“L’Amministrazione Comunale ha erogato a Fism Cremona tutte le risorse previste dalla convenzione per l’annualità 2020 e ha confermato la volontà di rinnovo della stessa” commenta l’assessore Ruggeri. “E’ stato sottolineato l’importante supporto offerto per le attività estive e manifestata la volontà di condividere, secondo i criteri stabiliti da Regione Lombardia, le risorse del fondo destinato ai Comuni per sostenere il sistema 0/6 anni”.

I rappresentanti delle scuole che hanno partecipato all’incontro hanno riconosciuto l’importante impegno del Comune di Cremona a garanzia del mantenimento dell’intero sistema dell’offerta formativa destinata all’infanzia di cui le paritarie private sono una componente rilevante. E’ stata inoltre condivisa da tutti la necessità di rinsaldare le collaborazioni così da poter contare su una rete tra pubblico e privato che si faccia interprete dei bisogni e delle proposte emerse a livello territoriale presso gli altri interlocutori istituzionali e sociali sia in ambito locale che regionale.