In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (istituita dall’Onu – Risoluzione 54/134 del 1999) Aida – Associazione Incontro Donne Antiviolenza, Centro Antiviolenza di Cremona, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona, organizza un convegno dal titolo ‘La violenza di genere: la risposta del territorio e della legge’.

I relatori sono gli attori della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto delle violenze contro le donne. Saranno trattati argomenti quali: le politiche di contrasto alla violenza contro le donne, la normativa a contrasto della violenza di genere, l’attività dei Servizi Sociali, il ruolo del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio.

Il convegno è destinato agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore cittadini. L’evento si svolgerà online il giorno 17 novembre dalle ore 9 alle ore 13.

