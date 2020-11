Numeri che continuano a crescere, quelli del Covid, a Cremona e in tutta Italia: 197 i nuovi positivi al Covid nel nostro territorio, mentre la Lombardia ne conta 8.822 e a livello nazionale sono 34.505. Nella nostra regione, crescono ancora i ricoverati, +300 oggi (5.318 in tutto), mentre 15 sono i nuovi pazienti in terapia intensiva (che salgono complessivamente a 522). Sono 139 le vittime delle ultime 24 ore (445 a livello nazionale), mentre il totale complessivo dei decessi in Lombardia è pari a 17.987.

Guardando alle altre province Lombarde, è sempre Milano quella con i dati più preoccupanti: +3.654. Numeri pesanti anche a Varese (973) e Monza e Brianza (898). Seguono Brescia (703), Como (615), Pavia (578), Bergamo (252), Mantova (231), Lecco (189), Lodi (173), Sondrio (115).