Figlia del lockdown, arriva anche a Cremona la nuova piattaforma WelfareXCremona (welfarexcremona.it) che offre servizi pensati e progettati per rispondere a bisogni, vecchi e nuovi, dei cittadini, delle famiglie, di partner pubblici e privati, della comunità. Sul portale, on-line da oggi, si possono trovare risposte alle esigenze che riguardano per esempio sanità territoriale e didattica a distanza, assistenza domiciliare e pasti a domicilio, facchinaggio e sanificazioni, mediazione familiare e segretariato sociale.

Così tutti i tipi di servizi, alla persona, educativi, di utilità, ricreativi e del tempo libero, domiciliari e a distanza, informativi per esempio su agevolazioni e buoni sociali, diventano davvero alla portata di tutti.

Il progetto è condotto da Solco Cremona, consorzio territoriale che aggrega cooperative sociali, insieme al gruppo cooperativo CGM, di cui Solco è socio ‘storico’, e CGMoving, newco specializzata nella realizzazione di progetti e piattaforme welfare di vario tipo che a settembre 2020 ha lanciato la piattaforma welfareX, utilizzata già in molte città italiane tra cui Biella, Sondrio, Napoli, Milano, Torino, Bari, Salerno e Forlì. L’iniziativa è frutto di un lavoro condotto in sinergia con il Comune di Cremona, partner fondamentale e imprescindibile della piattaforma che riproduce anche un nuovo rapporto tra welfare pubblico e welfare privato.

Ma cosa si trova su WelfareXCremona? Sulla piattaforma si trovano servizi territoriali di qualità dedicati a bambini, anziani, famiglie, alla casa e al tempo libero, a prezzi calmierati per garantire la massima accessibilità a tutte le fasce di reddito e con la possibilità di acquistarli direttamente on-line. Su WelfareXCremona si possono trovare anche servizi gestiti dal Comune di Cremona come il Saap (Servizio di assistenza per l’autonomia personale) rivolto ad alunni con disabilità, il trasporto per persone disabili, intervento di conciliazione vita-lavoro.

Sulla nuova piattaforma cittadini e realtà non sono lasciati soli. Ad ascoltare e orientare gli utenti all’uso della piattaforma, ci sono appositi welfare manager, professionisti messi in campo dal Consorzio per facilitare l’incontro tra domande dei cittadini e offerte dei servizi.

Si tratta, quindi, di uno spazio virtuale dedicato che valorizza il welfare territoriale capace di integrare offerta privata, pubblica e welfare aziendale; il welfare del territorio e per il territorio che migliora l’accesso ai servizi, che favorisce un’interazione tra cittadini, imprese sociali, aziende e pubbliche amministrazioni. Tutto attraverso strumenti innovativi che hanno l’obiettivo di raggiungere un numero maggiore di cittadini (non solo quelli più fragili) e di favorire quella rete sociale che si è dimostrata vitale anche nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Ma c’è di più e anche di non virtuale. Nel progetto, il Consorzio Solco, in sinergia con il Comune di Cremona e con i soggetti attivi sul territorio, lavorerà per valorizzare e potenziare i presidi di prossimità nei quartieri per ascoltare e supportare i cittadini, analizzare i bisogni e orientare alle soluzioni, ovviamente avendo nella piattaforma digitale uno strumento essenziale di riferimento.

In tutto questo, i cittadini sono e restano i protagonisti del sistema, sia come utilizzatori e orientatori dei servizi, sia come attivatori di azioni di comunità attraverso opportunità di solidarietà e volontariato, anche a partire dal prezioso sistema che si è sviluppato durante il lockdown.

La nuova piattaforma welfarexcremona.it è stata presentata oggi, giovedì 5 novembre, nel corso di una diretta Facebook curata da ZeroDelay, alla presenza del Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, dell’Assessore alle Politiche sociali e alle fragilità del Comune di Cremona Rosita Viola, di Martina Tombari, direttrice di CgMoving, di Giusi Biaggi, presidente del Solco e di Davide Longhi, welfare manager del Consorzio.

“In piena emergenza come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di attivarci per sperimentare insieme al Consorzio Sol.Co la piattaforma promossa in quel periodo da CGMWelfare” hanno commentato il Sindaco Gianluca Galimberti e l’Assessore Rosita Viola. “Fin da subito si è ritenuto fosse uno strumento utile per rispondere a nuovi bisogni. Per raggiungere e comunicare con i cittadini la piattaforma rappresenta una innovazione: digitale ma con l’accompagnamento di operatori specializzati, integrata poiché rappresenta il mix dei servizi di welfare, pubblici, della cooperazione sociale, del volontariato, semplice e fruibile nella risposta a tutti i cittadini non solo a chi ha delle fragilità. Normativamente e per funzioni i servizi e i provvedimenti di sostegno sono molto frammentati e i cittadini faticano a trovare informazioni e ad orientarsi. Non si tratta tuttavia di un semplice portale informativo ma uno strumento concreto per poter usufruire di servizi. Fondamentale sarà la formazione congiunta degli operatori e dei volontari per attivare in prospettiva dei ‘punti sociali di accesso di prossimità’ (pubblici/privati) sull’uso della piattaforma e sul sostegno da fornire ai cittadini”.

“La piattaforma welfareXcremona accresce e consolida il proprio sviluppo” aggiunge Martina Tombari di CgMoving. “L’obiettivo nazionale, ossia una nuova declinazione di welfare quale bene di prima necessità in termini di protezione, cura e inclusione, trova riscontro diretto nella continua crescita di nuove progettualità locali come nel caso di Cremona. Welfarex vuole interpretare le esigenze di welfare di tutti: dipendenti, aziende, beneficiari di risorse pubbliche che siano previste da bandi o altri progetti. In questa fase di difficile congiuntura economica e sociale emerge ancora più chiaramente la necessità di un welfare capace di abbattere le barriere e di operare in una logica unitaria”.

“Il Consorzio Sol.co Cremona ha deciso di scommettere su WelfareX perché consente di migliorare il rapporto con i cittadini e con il territorio. WelfareX da noi ha preso il nome di welfareXcremona e cercherà di essere davvero a misura della nostra città” sono le parole della presidente del Solco Giusi Biaggi. “Desideriamo fortemente che questa piattaforma possa essere popolata di nuovi servizi di qualità e che sia l’espressione di politiche comuni in favore del benessere della persona e della famiglia. È una sfida importante anche per le nostre cooperative che dovranno essere ancora di più al passo con le aspettative dei cittadini, degli enti locali e della imprese”.