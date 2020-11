Tamponamento oggi pomeriggio poco prima delle 15 tra Longardore e Sospiro sulla via Giuseppina, tra un pullman di linea e un’autovettura Opel Vectra che viaggiavano in direzione San Giovanni in Croce. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, P.F, 58 anni, residente a San Daniele Po, trasportato in ospedale in codice giallo. Gravi danni anche alla vettura. Sul pullman viaggiava una sola persona oltre al conducente. Sul posto un’ambulanza del Soccorso di Vescovato e la Polstrada di Casalmaggiore.