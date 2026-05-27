Process Engineering a Cremona: imprese e fondazioni finanziano borse di studio

Università, imprese e territorio scelgono di investire insieme nella formazione delle competenze richieste dall’industria contemporanea. Nasce con questo obiettivo il nuovo programma di borse di studio per gli studenti fuorisede che si iscriveranno al Corso di Laurea in Process Engineering del Politecnico di Milano presso il Campus di Cremona nell’anno accademico 2026/2027.

Il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, grazie al sostegno di Cassa Padana, Fondazione LGH E.T.S., Fondazione Next Generations 3C ETS, Growens Spa, Microdata Group Srl e Wonder Spa, mette infatti a disposizione 6 borse di studio da 15.000 euro dedicate a studenti meritevoli che sceglieranno di iscriversi al nuovo corso.

Ogni borsa ha un valore di 5.000 euro lordi all’anno e può essere rinnovata fino al completamento del percorso di laurea, in presenza dei requisiti di merito previsti dal bando. Gli studenti assegnatari sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, beneficiando così di un sostegno concreto per affrontare con maggiore serenità l’esperienza universitaria lontano da casa.

L’iniziativa rappresenta molto più di un supporto economico. È il segnale tangibile di una collaborazione sempre più stretta tra università e sistema produttivo, in una fase di forte trasformazione tecnologica e industriale. Le aziende coinvolte hanno scelto di sostenere direttamente un programma formativo pensato per preparare figure professionali capaci di affrontare le sfide legate a digitalizzazione, automazione avanzata, sostenibilità e Intelligenza Artificiale.

Il nuovo Corso di Laurea in Process Engineering, erogato interamente in lingua inglese e attivo da settembre presso il Campus di Cremona, integra competenze di ingegneria industriale e dell’informazione, formando professionisti in grado di progettare, analizzare, controllare e ottimizzare processi produttivi complessi in settori strategici come manifattura avanzata, chimica, farmaceutica, energia, ambiente e industria alimentare.

Particolare attenzione sarà dedicata alle tecnologie emergenti che stanno ridefinendo il sistema industriale: industria 4.0 e 5.0, Internet of Things, automazione intelligente, data analysis e sistemi basati su Intelligenza Artificiale.

Accanto alla preparazione teorica, il corso punterà su un approccio pratico e multidisciplinare, con laboratori, casi studio reali, attività progettuali e il coinvolgimento diretto di aziende e professionisti del settore fin dal primo anno.

Il terzo anno si concluderà con un project work finale che potrà includere stage aziendali, progetti applicativi o attività sviluppate in collaborazione con imprese e centri di ricerca. Un modello didattico pensato per favorire un collegamento costante tra formazione universitaria e mondo del lavoro.

«Questa iniziativa dimostra quanto sia strategico costruire percorsi formativi in stretta connessione con il tessuto produttivo», dichiara Luciano Baresi, Prorettore del Polo di Cremona. «Le borse di studio rappresentano un investimento concreto sui giovani talenti e testimoniano la volontà condivisa di offrire agli studenti opportunità di crescita in settori chiave per il futuro del Paese».

E aggiunge: «Oggi le imprese hanno bisogno di ingegneri capaci non solo di conoscere le tecnologie, ma anche di gestire processi complessi, dati e automazione. Con Process Engineering vogliamo formare professionisti pronti a lavorare in contesti internazionali e ad affrontare le trasformazioni industriali già in atto».

Il rapporto diretto con aziende e fondazioni che sostengono il percorso degli studenti contribuisce a creare un ecosistema in cui università, imprese e territorio collaborano concretamente. In questo contesto, il Campus di Cremona si conferma come punto di connessione tra formazione universitaria e sistema economico locale e nazionale: un ambiente a misura di studente, dove sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Le borse di studio sono rivolte agli studenti che si immatricoleranno per la prima volta al Corso di Laurea in Process Engineering presso il Polo di Cremona, residenti ad almeno 100 km di distanza dal Campus e senza precedenti carriere universitarie in Italia o all’estero.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 settembre 2026 attraverso l’apposito modulo disponibile nell’area personale dei Servizi Online del Politecnico di Milano, seguendo il percorso: Agevolazioni e convenzioni > Borse di studio, premi di laurea > BANDO BORSE PROCESS CREMONA.

La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio ottenuto nel test di ammissione e verrà pubblicata entro il 16 ottobre 2026.

Scegliere Process Engineering al Campus di Cremona significa entrare in un percorso internazionale orientato alle sfide dell’industria del futuro, dove formazione accademica, innovazione tecnologica e collaborazione con le imprese si intrecciano fin dal primo giorno. Grazie al sostegno delle aziende e delle fondazioni partner, gli studenti potranno sviluppare competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro in un contesto universitario dinamico e fortemente connesso al sistema produttivo.

Per saperne di più sul Corso di Laurea e sul bando è possibile consultare il sito del Polo Territoriale di Cremona www.polo-cremona.polimi.it o scrivere a segreteria-cremona@polimi.it.

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