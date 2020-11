Un uomo è stato investito dal treno in corsa al passaggio a livello di via Ghinaglia. E’ successo verso le 18,30 di venerdì 6 novembre. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer, oltre alla Scientifica e ai medici del 118 che però non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso. La vittima non è ancora stata identificata. Sembra si tratti di suicidio. Il convoglio è fermo a poca distanza dalle sbarre, in direzione Piacenza. La circolazione è bloccata sulla ferrovia.