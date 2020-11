Record di contagi in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 11.489 casi positivi (con 46.099 tamponi effettuati, con un rapporto del 24,9%), mentre a Cremona sono 256. Sono invece 39.811 i contagi registrati a livello nazionale, con un totale di 425 vittime. In Lombardia crescono i ricoverati, +250 (5.813 in totale) e +40 in terapia intensiva (610 in tutto). Sono 108 le nuove vittime (18.226 in tutto).

Nelle province Lombarde, Milano è quella che totalizza come sempre i numeri più impressionanti: 4.520. A Bergamo sono 382, a Brescia 710, a Como 891, a Lecco 283, a Lodi 207, a Mantova 359, a Monza e Brianza 1.638, a Pavia 550, a Sondrio 135 e a Varese 1.222.