In occasione della solennità di sant’Omobono, nell’omonima chiesa di via Ruggero Manna, a Cremona, sono previste diverse celebrazioni, che culmineranno nel giorno del Santo Patrono, il 13 novembre. Lo annuncia il sito della Diocesi, secondo cui in preparazione alla solennità patronale è stato programmato il Triduo con le Messe nei seguenti orari: martedì 10 novembre, mercoledì 11 e giovedì 12 Eucaristia alle ore 18, venerdì 13 novembre celebrazioni alle 9 e alle 18.

Negli stessi giorni la chiesa, che conserva il primo luogo dove Omobono Tucenghi fu sepolto, sarà aperta ai fedeli dalle 9 alle 18.30.Per l’accesso e gli spostamenti valgono le regole in vigore nella zona rossa.