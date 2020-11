“Gli obiettivi non sono cambiati: dobbiamo andare nella parte sinistra della classifica”. Non arretra di un centimetro Pierpaolo Bisoli che ha parlato in conferenza stampa nel giorno del ritorno sul campo di allenamento della Cremonese. “Nessuno – ha aggiunto Bisoli – credeva di essere in questa situazione, io per primo, e sono il primo a soffrirne”. Il tecnico ha anche scelto di cambiare sistema di gioco, passando dal 4-3-1-2 visto sin qui al 3-5-2 (o 3-4-1-2 in alcune situazioni). (l’articolo completo su CremonaSport)