Sono già 124 i pazienti con coronavirus ricoverati presso l’Asst di Cremona (ospedali di Cremona e Oglio Po). Questo l’ultimo dato comunicato dall’azienda, da cui emerge anche che sono sempre meno le persone che arrivano da altri ospedali: il 70% dei pazienti è infatti del territorio cremonese.

Per quanto riguarda la struttura di Cremona, i ricoverati sono complessivamente 84: 12 in terapia intensiva, 22 in pneumologia, 21 alle Malattie infettiv, 29 alla Week Surgery Covid. A Casalmaggiore sono invece 40 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva e 36 in Area Covid.

Un quadro, dunque, in peggioramento, che disegna una situazione preoccupante, ma che non blocca tuttavia il lavoro dei nosocomi: “Gli ospedali di Cremona e Oglio Po sono operativi e funzionanti su tutte le linee di assistenza (diverse specialità) a garanzia dei percorsi di cura di tutti i pazienti” fa sapere l’azienda.