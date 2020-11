Sporcizia, panchine rotte e un tappeto di fogliame ovunque: una situazione di degrado quella in cui versa piazza Sant’Anna, piccolo spazio verde affacciato su via Cadore e particolarmente ricco di sedute. Da tempo una delle panchine che danno sulla strada risulta danneggiata e sormontata da un cartello di lavori in corso. Ma la cosa peggiore sono le foglie cadute, che ricoprono tutta la piazza e anche i marciapiedi circostanti, rendendo pericoloso e scivoloso il transito, soprattutto nei giorni di pioggia. Senza contare i rifiuti abbandonati, un po’ a terra e addirittura sulle panchine.