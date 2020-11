Sono 82 i nuovi casi positivi riscontrati oggi in provincia di Cremona, il numero più basso di tutta la Regione. 8.060 quelli registrati in Lombardia, su 38.702 tamponi effettuati. Salgono di 20 i ricoveri in terapia intensiva in Regione e raggiungono quota 837. Altri 160 i ricoveri ordinari (ora sono 7.781). Purtroppo molto alto il numero dei decessi in Lombardia, 181. Milano continua ad essere pesantemente colpita dai contagi: 3.302 nell’Area Metropolitana di cui 1.266 a Milano città; 644 a Brescia, 354 a Bergamo, 1.140 a Monza e Brianza, 684 a Varese: il nord della Lombardia si conferma l’area maggiore impatto del virus.

In Italia sono 33.979 i nuovi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore; le vittime sono 546.