Grande spavento per una donna di 75 che venerdì sera a Castelleone è rimasta vittima di un tentativo di rapina. Il malvivente di turno le ha suonato al campanello dicendo di dover consegnare un pacco. Quando la donna gli ha aperto, lui ha estratto una pistola, intimandole di consegnargli soldi e gioielli. L’anziana, però, ha reagito, mettendosi ad urlare e chiedendo aiuto. Il rapinatore evidentemente non se l’aspettava e a quel punto ha deciso di tagliare la corda. Sono in corso le indagini dei carabinieri.