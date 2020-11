106 nuovi positivi oggi in provincia Cremona, su un totale di 4.128 in tutta la Regione, su 18.037 tamponi effettuati (il 23%). Aumentano le voci relative ai ricoveri: +18 in terapia intensiva, per 855 posti complessivamente occupati; +120 negli altri reparti (in tutto 7.901). Anche i decessi purtroppo aumentano di 99 unità e raggiungono i 19.466 da inizio pandemia. Mentre ieri, con 82 nuovi positivi, la provincia di Cremona era quella con meno casi in regione, oggi i territori con i numeri più bassi sono Sondrio (11 nuovi positivi), Mantova (19), Lodi (24).

Sia a livello regionale che nazionale, è calato di molto il numero di tamponi effettuati: nella sola Lombardia ieri erano stati più di 38mila, oggi sono circa dimezzati. 27.354 i nuovi casi in Italia; 152mila i tamponi effettuati.