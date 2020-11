Circolazione bloccata sulla linea ferroviaria Cremona-Treviglio, a causa dell’investimento di una persona in stazione a Crema. Ancora poche sono le informazioni in merito a quanto è accaduto. L’episodio si è verificato intorno alle 12.30, quando un giovane è stato travolto dal convoglio Cr-Treviglio delle 11.41, in transito sulla linea.

Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La vittima, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, era residente a Bagnolo Cremasco, ma nativo di Pavia.

Gli uomini della polizia di Stato e della Polfer stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata mentre i convogli successivi sono stati cancellati e sulla linea sono possibili ritardi di oltre un’ora. Per i passeggeri sono stati approntati dei bus sostitutivi.

